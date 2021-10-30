Чита, 30 октября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о комплексе ограничительных мероприятий в период нерабочих дней. Подробности 30 октября сообщает пресс-служба правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Вакцинация

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В документе говорится, что работодателям, осуществляющим деятельность на территории Забайкальского края, следует обеспечить два выходных с сохранением заработной платы для вакцинации работников (в том числе и исполнителям по гражданско-правовым договорам).

Кроме этого, необходимо максимально организовать вакцинацию по месту работы, в том числе в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на 29 октября от коронавируса полностью в Забайкалье привиты уже 349 836 человек (+2335 за последние сутки).

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