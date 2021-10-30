Красноярск, 30 октября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 680 (темп прироста 0,5%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 130 556. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В регионе по суточным заражениям лидируют город Бородино и Емельяновский район.

Из 680 случая заражения в краевой столице было зафиксировано 148 (темп прироста 0,4%), в Бородино — 45 (3,0%), в Минусинске — 44 (0,8%), в Ачинске — 34 (0,5%), Норильске — 29 (0,4%), в Шарыпово — 22 (0,9%), в Канске — 22 (0,5%), в Лесосибирске — 19 (0,7%), в Дивногорске — 16 (0,6%), в Сосновоборске — 12 (0,5%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Емельяновском — 29 (1,0%), Туруханском — 27 (3,6%), Курагинском — 21 (0,9%), Минусинском — 15 (1,1%) и Большемуртинском — 15 (1,6%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 3988 человек, снято с наблюдения — 3324. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 45 503 (+664) человека.

За последние сутки в регионе проведено 12 810 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 3 961 891.