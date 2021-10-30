Санкт-Петербург, 30 октября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Российское публичное акционерное общество «Газпром» договорилось с молдавской компанией «Молдовгаз» о заключении нового долгосрочного контракта на поставку газа с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет. Об этом сообщила пресс-служба Газпрома.

Транзит газа. Молдавия

Напомним, что переговоры о заключении нового контракта на поставку российского газа в Молдавию проходили непросто. Молдавия требовала скидку 50% от рыночной цены, а также отказывалась оплачивать задолженность, накопившуюся в рамках предыдущего контракта. Газпром требовал оплаты всей задолженности, а также предлагал скидку 25% от рыночной цены.

Когда старый контракт кончился, Молдавия столкнулась с нехваткой газа. В Кишиневе отапливалось только 25% жилого фонда, часть предприятий была переведена на мазут, правительство Молдавии пыталось покупать газ у других стран.

В итоге сторонам удалось прийти к соглашению. Однако детали нового контракта не раскрываются. В Газпроме их назвали взаимовыгодными. В Молдавии заявили, что будет проведен аудит долга перед Газпромом.