FT: союзники США призвали Байдена сохранить право первого ядерного удара
Вашингтон, 30 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Власти Великобритании, Франции, Германии, Японии и Австралии призвали президента США Джозефа Байдена не менять действующую ядерную политику США, предусматривающую право первого удара. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на свои источники.
В настоящее время администрация Байдена рассматривает возможность изменения ядерной доктрины США. Формулировки действующей доктрины являются расплывчатыми и предусматривают возможность нанесения превентивного ядерного удара.
Предполагается, что одним из изменений этой доктрины может стать переход к принципу неприменения ядерного оружия первыми. Ожидается, что анализ действующей ядерной доктрины в США будет завершён к концу текущего года.
По данным Financial Times, против возможного изменения ядерной доктрины США выступили страны-союзники, включая Великобританию, Францию, Германию, Японию и Австралию.
«Это может стать огромным подарком для Китая и России», — приводит издание слова неназываемого чиновника из ЕС.
Отмечается, что союзники США рассчитывают услышать заявление Байдена о сохранении действующей ядерной доктрины в ходе ближайшего саммита G20 в Риме 30−31 октября 2021 года.