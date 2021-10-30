Кызыл, 30 октября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего с начала года в республике подтверждено 13 795 случаев инфицирования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«Из 75 заболевших мужчин — 19, женщин — 56. По возрасту: детей до 17 лет — 26, от 18 до 49 лет — 31, от 50 до 64 лет — 13, старше 65 лет — 5», — отметили в минздраве.

По данным на 30 октября, в ковидных стационарах республики лечатся 433 пациентов, в том числе 55 детей и 17 беременных женщин. Состояние 93 больных оценивается, как тяжёлое. Занятость коечного фонда достигла почти 68%.

На амбулаторном лечении находятся ещё 439 носителей, в том числе 125 детей. С пневмониями амбулаторное лечение проходят 10 человек.