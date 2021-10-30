Иркутск, 30 октября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В Иркутской области, где ежедневно стали выявлять почти 500 новых носителей коронавируса, с 30 октября начал действовать пропуск по QR-кодам.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

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Как сообщает пресс-служба правительства региона, он требуется для посещения торговых центров и некоторых других общественных мест.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Приангарье существенно ухудшилась. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 121 744 человек (сразу +490 за сутки).

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