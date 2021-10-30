Абакан, 30 октября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. В Хакасию на помощь региональному минздраву прибыли военные врачи Центрального военного округа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в состав бригад входят терапевты, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи и средний медперсонал.

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Как отмечается, все прибывшие имеют большой опыт лечения пациентов с COVID-19. Они уже начали работать в Республиканской клинической офтальмологической больнице им. Н.М. Одёжкина, Республиканской клинической больнице им. Г.Я. Ремишевской, Республиканской клинической инфекционной больнице и Черногорской межрайонной больнице.

«Специалистов распределили для работы медучреждениях, исходя из кадровой потребности», — отметили в правительстве.