Пермь, 30 октября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. В Пермском крае с 1 по 7 ноября включительно не будут работать организации во всех сферах. Об этом сообщает оперштаб.

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Исключениями из этого правила являются предприятия общепита, работающие на вынос либо обеспечивающие доставку своей продукции до конечного потребителя, а также работающие в хостелах, гостиницах и иных объектах размещения граждан. Под исключение подпадают и предприятия сферы общепита для работников организаций и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, в нерабочие дни будут работать аптечные пункты и аптеки, объекты розничной торговли продовольствием либо непродовольственными товарами первой необходимости при условии, что доля таких товаров в ассортименте не ниже 30%. Также объекты розничной торговли могут торговать дистанционным способом, например, осуществлять доставку товаров.

Также допускаются работа организаций по оказанию бытовых услуг без посещения клиентами помещений, функционирование организаций, деятельность которых не может быть ограничена, деятельность нотариусов по оказанию услуг неотложного характера, дошкольных образовательных организаций, организаций по оказанию ритуальных услуг, отделений почтовой связи и т.д.

Также будет работать краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Кроме того, под ограничение не подпадают организации жизнеобеспечения. Руководителям таких организаций необходимо обеспечить иммунизацию своих работников от COVID-19.