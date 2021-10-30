Улан-Удэ, 30 октября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 169 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев инфицирования за время пандемии достигло 62 976.

Коронавирус

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 145 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 55 097 человек, в том числе 178 за последние сутки. Число контактных лиц, по данным на 30 октября, составляет 10 790 человек.