Тунис, 30 октября, 2021, 03:40 — ИА Регнум. Службы безопасности Туниса выявили ячейку террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юго-востоке страны, сообщает пресс-служба тунисского МВД.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Тунис

Сообщается, что в ячейку входили четыре человека, планировавшие теракт в провинции Татавин. Они собирались атаковать тунисских силовиков при помощи начиненных взрывчаткой автомобилей. В ходе спецоперации у террористов изъяли взрывчатые вещества, технику для изготовления взрывных устройств, а также крупную сумму денег.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября на Филиппинах ликвидировали главаря местного отделения террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отмечалось, что главарь боевиков был причастен к более чем 30 терактам на филиппинской территории.