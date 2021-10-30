Тегеран, , 08:01 — REGNUM 29 октября официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Саид Хатибзаде заявил, что недавние события в Судане не окажут никакой помощи в процессе демократического перехода в этой стране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Исламская Республика Иран внимательно следит за этими событиями, и ясно, что подозрительные события последних дней в Судане не помогут демократическому переходу», — отметил Хатибзаде.

Он подтвердил, что недемократическое смещение руководящего органа власти игнорирует волю суданского народа и не будет соответствовать целям, преследуемым африканской нацией.

«Есть признаки эффективного вмешательства иностранных агентов в эти события, так что израильские власти не скрывают того факта, что они довольны этими тенденциями», — сообщил иранский дипломат.

Представитель министерства иностранных дел Ирана отметил, что Исламская Республика Иран подчеркивает необходимость бдительности руководящего совета Судана и настоятельно призывает все внутренние стороны в стране присоединиться к межсуданскому диалогу.