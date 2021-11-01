Тирана, 1 ноября, 2021, 20:20 — ИА Регнум. Семнадцать афганских журналистов, бежавших из страны после прихода к власти режима талибов, продолжают работать в Албании, где им предоставлено временное убежище, обеспечивая работу двух афганских онлайн-издательств — Etilaat e Roz и Hasht e Subh. Об этом сообщило албанское отделение новостного агентства BIRN.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM СМИ

Журналисты планируют арендовать общую комнату, которая стала бы офисом и редакцией их изданий.

Главный редактор Etilaat e Roz Эльяс Навандиш прибыл в Албанию в конце августа и проживает в Леже, откуда и освещает события, происходящие в стране и связанные с ней.

По словам главного редактора Hasht e Subh Муийбрахмана Мехрдада, журналисты его издания находятся в самом Афганистане, редакция же ведет анализ событий из Албании.

Всего Албания приняла около двух тысяч афганских беженцев, среди них 50 журналистов.