Вашингтон, , 23:12 — REGNUM Ракетный эсминец ВМС США типа «Арли Бёрк» USS Porter следует в Чёрное море, сообщает 29 октября пресс-служба Шестого флота США на своей странице в Twitter.

USS Porter DDG 78

По утверждению пресс-службы, эсминец с крылатыми ракетами на борту идёт в Чёрное море «для взаимодействия с союзниками и партнерами».

«USS Porter оправился в северном направлении в Черное море для взаимодействия с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе», — указано в сообщении пресс-службы.

Напомним, штаб-квартира Шестого флота США расположена в итальянском городе Неаполь.

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