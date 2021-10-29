Флоренция, Италия, , 23:07 — REGNUM 29 октября спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде сообщил, что информацию о том, что 30-летний российский форвард Александр Кокорин покинет итальянский клуб в зимнее трансферное, не соответствует действительности.

Александр Кокорин Вячеслав Евдокимов

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» намерена отдать Кокорина в аренду в ближайшее трансферное окно.

Кокорин перешел в «Фиорентину» 27 января 2021 года из московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Текущее соглашение российского форварда с «фиалками» рассчитано до конца июня 2024 года.

В текущем сезоне Кокорин принял участие в трех матчах итальянской Серии А, проведя на поле лишь 27 минут.