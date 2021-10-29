У границ России за неделю замечено более 30 самолётов-разведчиков
Москва, 29 октября, 2021, 22:46 — ИА Регнум. К границам России в течение недели приближался 31 иностранный самолёт-разведчик. Такие данные приводит 29 октября официальное издание Министерства обороны «Красная звезда».
U.S. Air Force
Самолёт-разведчик RC-135
Также за неделю было зафиксировано 22 иностранных беспилотника, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.
Сообщается, что все указанные объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. С целью недопущения нарушения границы четыре раза в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.
По данным Минобороны, ни в одном из эпизодов нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.