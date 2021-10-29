Москва, 29 октября, 2021, 22:39 — ИА Регнум. Росфинмониторингом пресечена финансовую деятельность более 15 тысяч террористов, из них около 850 — это иностранные граждане. Об этом сообщил 29 октября директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Рабочая встреча Владимира Путина с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным

«Совместно с Национальным антитеррористическим комитетом, ФСБ, МВД, Следственным комитетом ведётся достаточно серьёзная работа. За последнее время пресечена финансовая деятельность более 15 тысяч террористов, из них порядка 850 — иностранные граждане», — сказал руководитель федеральной службы.

Чиханчин отметил, что на сегодняшний день «блокируется практически 100% активов лиц, имеющих отношение к терроризму».

Кроме этого, в рамках международных расследований была пресечена деятельность более десяти транснациональных преступных группировок, осуществляющих наркотрафик, сообщил глава Росфинмониторинга.

Также, по его словам, ведётся работа по противодействию финансирования оружия массового уничтожения. В настоящее время в базе данных федеральной службы числится более 250 иностранных граждан и юридических лиц, занимающихся торговлей таким оружием, отметил Чиханчин.