Варшава, 29 октября, 2021, 21:45 — ИА Регнум. Парламент Польши проголосовал за законопроект о строительстве стены на границе с Белоруссией, сообщают 29 октября польские СМИ.

Beentree Граница Польши и Белоруссии

Отмечено, что такое решение было принято в ответ на поток нелегальных мигрантов, идущий в страны ЕС с белорусской территории.

Общая стоимость постройки такой стены оценивается в сумму порядка 353 млн евро. Новое заграждение должно протянуться более чем на 100 км по восточной границе.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что подпишет законопроект о возведении стены как только парламент закончит над ним работу.

Как сообщало ИА REGNUM, Польша, Литва и Латвия в последние несколько месяцев регулярно заявляют о резком усилении потока нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть в страны ЕС.