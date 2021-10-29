Крым, 29 октября, 2021, 21:21 — ИА Регнум. Российское движение школьников отмечает День своего рождения 29 октября. Из-за эпидемиологической ситуации в регионах практически все очные мероприятия, посвященные празднику, пришлось перенести. Однако в социальных сетях организации публикуются непрерывно поздравления из разных уголков страны. А исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва встретила праздник в «Артеке» вместе с активистами и участниками смены «РДШ — территория самоуправления».

Марина Каширская, ИА REGNUM Артек

В социальных сетях РДШ каждый час появляются поздравления от друзей, партнёров и амбассадоров проектов организации, среди опубликованных видеопоздравлений от: группы «Интонация», шеф-повара Константина Ивлева, Главы Республики Мордовия Артёма Здунова, актера Дмитрия Грачёва, депутата Государственной Думы Анатолия Вассермана, профессора Российской академии наук Сергея Готье, доктора технических наук, профессора Ивана Бортника, ректора Театрального института имени Бориса Щукина Евгения Князева и многих других.

«Дорогие друзья, мы с вами стали взрослее, старше, мудрее. С Днём рождения Российское движение школьников! Российское движение школьников растёт с каждым годом. Появляются новые проекты, к нам присоединяется всё больше и больше ребят. Очень хочется, чтобы все смогли реализовать свои планы и задумки. Ну, а мы вам в этом поможем. Российское движение школьников всегда рядом. Поздравляю всех активистов РДШ во всех регионах нашей прекрасной страны. С Праздником и с Днём рождения!» я — говорит в своём поздравлении председатель Российского движения школьников, Герой России, лётчик-космонавт Сергей Рязанский.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в своем видеопоздравлении отметил важность совместной работы РДШ и министерства, а также пообещал и дальнейшую поддержку организации со стороны Минпросвещения России.

«Дорогие друзья! Сейчас особое внимание в нашей стране уделяется разностороннему развитию школьников, раскрытию их талантов. Наш ориентир — сделать для ребят школьную жизнь по-настоящему интересной и насыщенной. И сегодня мы отмечаем день создания самого крупного и яркого движения школьников, которое помогает Минпросвещения России реализовывать масштабные воспитательные проекты, мероприятия, объединяющие школьников из всех регионов страны, ваши уникальные творческие решения. Использование игровой формы и других форматов позволяет находить и поддерживать талантливых ребят, мотивировать их к постоянному саморазвитию и планированию своего будущего. На сегодняшний день Движение охватывает уже более 20 тысяч школ. Я уверен, что с каждым годом их количество будет только расти. Развивайтесь, вдохновляйте ребят на новые и большие свершения, чтобы они получали новые знания и ценные навыки, участвовали в ярких и полезных проектах и воплощали свои мечты. Министерство просвещения обязательно будет вас в этом поддерживать. С Праздником!» — сказал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Глава Российского движения школьников Ирина Плещёва отпраздновала день шестилетия организации вместе с детьми, ставшими участниками смены «РДШ — территория самоуправления» в МДЦ «Артек». Ими стали 600 активных школьников — победители конкурсов Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». В течении двух дней накануне праздника ребята разработали примерную модель школьного самоуправления, Манифест школьного самоуправления, а также предложения в программу Всероссийского форума школьного самоуправления, который запланирован в 2022 году. А сегодня дети вместе с Ириной Плещёвой и Константином Федоренко обсудили проекты, которые сформировали в рамках проектной сессии.

«Я думаю, это очень символично, что День рождения РДШ мы празднуем в Артеке. В стране сейчас, к сожалению, ситуация с ковидом таким образом обстоит, что не оказалось возможности очно отпраздновать день рождения, да ещё с таким масштабом. Сейчас получилось, что две тематически смены РДШ проходят в Артеке, причём одна лучше другой. Обе про будущее, про влияние сами школьников на жизнь, которую мы каждый день с вами строим. Для нас, конечно, очень важно, что это проходит на территории Артека. Это символично и с учётом того, что мы вместе с ВДЦ очень много-много времени занимаемся тем, что пишем новую программу воспитания, составляем учебные модули, проводим обучение людей, которые непосредственно возвращаются к ребятам, в школах являются их навигаторами. Я думаю, что лучше не могло сойтись, понимаете. Все составляющие, знаете, единство времени, действия и расстояния — всё в одном флаконе, это очень здорово, и показывает, насколько наша дружба и наши коммуникации сильны так, что мы не смогли отметить День рождения друг без друга! — Обратилась к ребятам Ирина Плещёва, — Я очень вами горжусь, я знаю, что в течение смен проделано очень большая работа как по школьному самоуправлению, так и по новым проектам, посвящённым и «РДШ-Наука», и Киберспорту. Я уже молчу про экологическое направление, творческое. Вы у меня очень разносторонние. Хочу сказать, в очередной раз, в День рождения РДШ, я понимаю, насколько мы крутое Движение, я рада, что мы с вами вместе!»

В окончании праздничного дня всех участников форума ждал праздничный концерт популярных исполнителей российской эстрады.