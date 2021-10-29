Лондон, 29 октября, 2021, 18:56 — ИА Регнум. На территории Британии за последние сутки зафиксировано свыше 43 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 29 октября пресс-служба правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

По данным британского кабмина, COVID-19 был выявлен ещё у 43 467 человек.

С их учётом общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране составляет 8 979 236.

За тот же период в Британии от COVID-19 умерли 186 человек, в результате чего общее число жертв заболевания достигло 140 392.

Как сообщало ИА REGNUM, в Британии продолжает расти среднее количество суточного прироста новых заражений коронавирусом. При этом правительство страны заявляет, что свыше 80% взрослого населения полностью вакцинировано.