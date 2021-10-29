Ташкент, , 18:43 — REGNUM За девять месяцев текущего года в Узбекистан было импортировано 558 электромобилей, сообщает 29 октября Кун. уз со ссылкой на Госкомстат республики.

Салон кроссовера Geely Icon Китайские автомобили

Как отмечает издание, данное количество ввезенных электромобилей в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года,.

«Общая сумма импортируемого транспорта составила $10,5 млн. При этом автомобили завозились в республику из девяти разных стран, но преимущественно из Китая (499)», — отмечает издание.

Сообщается, что из Турции завезено 24 электромобиля, из Литвы — 13, из Германии — восемь.

«Из Испании, России и Гонконга было импортировано всего по одной транспортной единице такого типа», — говорится в публикации.

Читайте ранее в этом сюжете: Около 64 тыс. км дорог в Узбекистане нуждаются в ремонте