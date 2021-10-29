Ташкент, 29 октября 2021, 18:43 — REGNUM За девять месяцев текущего года в Узбекистан было импортировано 558 электромобилей, сообщает 29 октября Кун. уз со ссылкой на Госкомстат республики.

Салон кроссовера Geely Icon
Салон кроссовера Geely Icon
Китайские автомобили

Как отмечает издание, данное количество ввезенных электромобилей в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года,.

«Общая сумма импортируемого транспорта составила $10,5 млн. При этом автомобили завозились в республику из девяти разных стран, но преимущественно из Китая (499)», — отмечает издание.

Сообщается, что из Турции завезено 24 электромобиля, из Литвы — 13, из Германии — восемь.

«Из Испании, России и Гонконга было импортировано всего по одной транспортной единице такого типа», — говорится в публикации.

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