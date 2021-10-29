Москва, , 18:30 — REGNUM Жители русской глубинки страдают от бездорожья. Например, в Псковской области люди живут «от грейдера до грейдера», во Владимирской — дорогу размывает так, что ездить по ней невозможно, а жители Белгородской области задыхаются от красной пыли. Народный фронт добивается от властей решения дорожных проблем в селах регионов страны.

Разбитая дорога ИА REGNUM

Так, во Владимирской области жители села Бакшеево пожаловались, что из-за разбитого полотна к ним практически невозможно добраться на транспорте, особенно в межсезонье.

«Мы выехали на место и увидели, что там творится с дорогой. Решать вопрос необходимо было немедленно. Общались и с депутатами, и с администрацией. Просили включить эту дорогу в плановый ремонт. Нас услышали и в июне на дороге начались работы — выполнен ремонт пучинистых участков, обустроены воздушные воронки, щебнем засыпаны выбоины», —рассказалачлен регионального штаба Народного фронта во Владимирской области Наталья Палаткина.

В третьем квартале 2021 г. на автодороге Александров — Бакшеево — Лукьянцево выполнены работы по устройству защитного слоя покрытия.

В Белгородской области жительница села Терновка Татьяна Малкова написала о «дорожных проблемах» микрорайона Солнечного на прямую линию с президентом РФ, лидером Народного фронта Владимиром Путиным.

«Наш микрорайон начал застраиваться с 2010 года, но до сих пор дорога у нас в щебеночном покрытии, а 50% дороги вообще отсыпано отходами Яковлевского рудника. В дождливую погоду текут красные реки, а летом стоит красная пыль. У некоторых даже началась аллергия», — написала в своем обращении к главе государства Татьяна Малкова.

«Мы обратились в администрацию Яковлевского городского округа с просьбой выполнить асфальтирование улиц микрорайона. После этого на улицах микрорайона Солнечный было уложено асфальтовое покрытие, щебнем отсыпана обочина, что, несомненно, повышает безопасность при передвижении», — рассказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Белгородской области Александр Ахтырский.

Общая протяженность дорог, где был уложен новый асфальт в микрорайоне Солнечном, составила 4,5 километров. Администрация городского округа также пообещала в ближайшие годы смонтировать здесь освещение.

А в Великих Лукахв Псковской области жителей беспокоит состояние дорожного покрытия в микрорайоне Сотово на граничащих друг с другом улицах Липецкая и Покровская. Например, на последней — нет асфальтового покрытия и много ям, на Липецкой улице люди живут от грейдера до грейдера. Обе дороги редко увидишь без луж.

«Дорога находится в ложбине без достаточного водоотведения, поэтому вся влага скапливается на дорожном полотне. Мы обратились с этой проблемой к местным властям. Они сообщили, что планируют подсыпать дорогу и решить вопрос с водоотведением. Мы будем следить за ходом ремонта до самого завершения работ», — сообщил руководитель регионального отделения Народного фронта в Псковской области Виктор Остренко.