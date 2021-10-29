Астрахань, 29 октября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. В Астраханской области 29 октября подтверждено 255 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 66 тыс. 27 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находится 1531 человек.

За весь период 1963 человека скончались. 11 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,02.