Белгород, 29 октября, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Председатель Общественной палаты Белгородской области Сергей Курганский покинул пост. На своей странице в социальной сети 29 октября он поблагодарил коллег за совместную работу.

Http://op31.ru/ Сергей Курганский

Полномочия прекращены в связи с вхождением Сергея Курганского в состав Белгородской областной думы — он стал депутатом после того, как бывший первый вице-спикер законодательного собрания Наталия Полуянова избралась в Государственную думу.

Сергей Курганский отметил, что за время его работы в Общественной палате создан ресурсно-информационный центр «Социальное предпринимательство» и проект «Мама дома» для самозанятых женщин в декрете, ежегодно проводился конкурс гражданских инициатив, начал работу пул общественных наблюдателей и сформирована команды «За честные выборы» и многие другие проекты.

«Искренне желаю коллегам по областной палате, активистам в муниципальных образованиях новых инициатив в решении вопросов развития институтов гражданского общества. Счастья вам, мира, добра и благополучия», — написал политик.

Курганский возглавлял Общественную палату с января 2019 года. Он также занимает должность ректора Белгородского государственного института искусств и культуры.