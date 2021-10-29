Грозный, 29 октября, 2021, 17:23 — ИА Регнум. В Чечне за прошедшие сутки был подтвержден коронавирус еще у 125 человек. Это самый высокий показатель с начала сентября 2021 года, сообщили 29 октября в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число носителей коронавируса в Чечне достигло 25 059 человек. Из них сумели справиться с болезнью 23 366 пациентов (+73 за последние сутки). Не удалось спасти врачам 704 жителя региона. Из них пятеро скончались в течение последних суток.

В настоящее время в Чечне прошли вакцинацию от коронавируса 60,4% населения. Из них почти 665 тыс. человек получили первый компонент вакцины, еще свыше 575 тыс. граждан полностью привиты.

По данным оперштаба на 29 октября, «активными» больными в Чечне являются 989 человек.