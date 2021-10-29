Санкт-Петербург, , 17:22 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга подписали государственный контракт на строительство объектов метрополитена с АО «Метрострой Северной Столицы» (МССС) — новой строительной компанией, созданной Смольным и группой ВТБ после банкротства городского «Метростроя». К 2024 году компания должна сдать три первых объекта — станции метро «Горный институт» (четвертая линия), «Казаковская» и «Путиловская» (шестая линия).

Перерыв метростроевцев Дарья Драй © ИА REGNUM

Госконтракт предполагает строительство и реконструкцию объектов метрополитена, а также инженерные изыскания и подготовку необходимой проектной и рабочей документации. На возведение 37 объектов метрополитена предусмотрено выделение 602,7 млрд рублей.

«Мы приступаем к реализации принятой городом Программы по метростроению. Первый важный этап — строительство трех станций метро к 2024 году, а именно «Горный институт», «Казаковская» и «Путиловская», — отметил генеральный директор АО МССС Владимир Шмидт.

Напомним, к первому чтению в проекте бюджета Санкт-Петербурга на 2022 год на строительство метрополитена предусмотрено 28,3 миллиарда рублей, объем финансирования будет более чем в 2,5 раза выше, чем в 2021 году. С учетом поступления в бюджет дополнительных средств от перерегистрации компании «Газпром» затраты на строительство метро будут увеличены до 30 млрд рублей в 2022 году и до 55 млрд рублей в 2023—2024 годах. Суммарно плановые расходы города на строительство метро за трехлетний период увеличатся до 150 млрд рублей.

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Напомним, с середины октября 2021 года МССС стала преемником в части коллектива обанкротившегося «Метростроя». Все подавшие заявление о трудоустройстве в новую компанию сотрудники, которые успешно прошли медосмотр, официально переведены в МССС и приступили к выполнению своих обязанностей. Им даже выплатят приветственную премию.

АО «Метрострой Северной столицы» — совместное предприятие правительства Санкт‑Петербурга (65%) и Группы ВТБ (35%). АО было учреждено 12 октября 2020 года для реализации планов Петербурга по строительству метро. 1 октября 2021 года правительство России признало МССС единственным исполнителем работ, заказчиком которых является комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Федеральные власти прописали 37 пунктов, по которым в ближайшее время МССС должно будет начать работу.

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