Белгород, 29 октября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту хищения луковиц тюльпанов возбудила полиция в Белгороде. Сотрудница городской службы благоустройства подарила своей знакомой четыре ящика растений, закупленных муниципалитетом для высадки на клумбы, сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Pxhere.com Тюльпаны

В полицию с заявлением о недостаче луковиц обратились представители «Белгорблагоустройства» — в муниципальном предприятии пропали более 900 побегов, предназначенных для высадки на городские клумбы. Было возбуждено уголовное дело о краже. Оперативники установили личность подозреваемого похитителя растений, ею оказалась 49-летняя сотрудница этого же предприятия. По предварительным данным, женщине передали луковицы тюльпанов для дальнейшей высадки на улицах, а она подарила их своей подруге.

Сумма ущерба составила около 13 тысяч рублей. Изъято более 900 цветочных луковиц. Решается вопрос о переквалификации уголовного дела на статью «Присвоение или растрата».

Как сообщало ИА REGNUM, власти города и области решили переоформить клумбы Белгорода преимущественно однолетними растениями вместо композиций с многолетними злаками. На закупку трёх миллионов луковиц тюльпанов, согласно документации на сайте госзакупок, мэрия потратила почти 46,7 млн рублей.