Бишкек, 29 октября 2021, 16:41 — REGNUM Комитет по социальным вопросам парламента Киргизии рассмотрел проект Соглашения между правительствами Киргизии и Узбекистана. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба парламента Киргизии.
Отмечается, что проект предполагает строительство общеобразовательных школ в Киргизии.
«На основании соглашения, Узбекистан планирует построить две школы в селе Самаркандек Баткенского района и селе Маргун Лейлекского района», — говорится в сообщении.
Школы будут рассчитаны на 330 мест и будут переданы узбекской стороной в собственность Киргизии.
«В связи с этим, будут выделены участки в селе Маргун (0,30 га) и селе Самаркандек (0,75 га)», — сообщает пресс-служба парламента Киргизии.