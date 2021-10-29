Афины , , 16:07 — REGNUM Миграционный кризис стал огромной проблемой, с которой столкнулись и Греция, и Германия. Об этом заявила немецкий канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции в Афинах, где она находится с официальным визитом, 29 октября.

Ангела Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

Германия и Греция, по словам Меркель, показали, что могут разделить ответственность, а Соглашение между ЕС и Турцией является примером способности работать вместе, и вместе с Турцией в том числе. Греция добилась отличных результатов, когда ее внешние границы оказались под давлением мигрантов, заявила Меркель. Она также отметила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «использовал людей для достижения политических целей».

Меркель подчеркнула, что ЕС «не должен в конечном итоге поддерживать контрабандистов и торговцев людьми» и дойти до того, чтобы туда пришли «люди с финансовыми средствами, а не беженцы».

"Проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня, заключается в том, что нелегальных мигрантов так много, что мы не в состоянии, мы не можем добраться до людей, которые нуждаются в нашей помощи, — считает Меркель. — Греция добилась отличных результатов, когда на ее внешние границы было оказано давление. Я сказала, что Эрдоган эксплуатирует людей для достижения политических целей. Лукашенко делает то же самое. Он использует людей как рычаг для оказания давления. Как ЕС, мы не можем действовать так, как будто проблемы не существует».