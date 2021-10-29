Самара, 29 октября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. 1389 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 130 325 случаев заражения этой инфекцией. При этом в регионе скончались 4567 пациентов с COVID-19, в том числе за минувшие 24 часа констатировали смерть 34 таких пациентов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с вирусом 100 325 человек, в том числе 778 человек победили вирус за минувшие сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 28 октября в регионе за сутки выявили 1357 носителей коронавируса.