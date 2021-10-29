Москва, 29 октября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Оказание военной помощи Украине может печально закончиться для США. Об этом 29 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По его словам, если Украина нападет на Россию и американские бомбардировщики после этого вдруг войдут в воздушное пространство Украины, они автоматически станут законной целью для российских комплексов С-400.

«Поэтому в Пентагоне пусть внимательно просчитывают риски масштабирования той безответственной политики, которую они проводят. Поскольку у России будет право на самооборону. Никакие угрозы, крики западных лидеров не будут влиять на политику Кремля в области обеспечения безопасности и обороны страны», — сказал Коротченко.