Москва, 29 октября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Украина может напасть на Россию. Об этом 29 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Если война станет реальностью, а мы не можем исключать такой вариант развития событий, если Украина, подталкиваемая Западом, нападет на Россию или на граждан России в Донбассе, придётся давать военный ответ», — сказал Коротченко.

В этом случае элементарная логика военной аналитики говорит, что бесполезная зона может быть распространена на всю территорию Украины, добавил эксперт.