Москва, , 15:18 — REGNUM Экономические связи России и Финляндии пострадали из-за пандемии коронавируса, но этот урон может быть преодолён уже в этом году. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 29 октября на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Владимир Путин и Саули Ниинистё Kremlin.ru

Российский лидер отметил, что на его переговорах с финским коллегой в Кремле будет затронут весь комплекс отношений. Несмотря на все вызванные пандемией сложности, в текущем году Россия и Финляндия могут преодолеть в значительной степени урон, нанесённый их экономическим отношениям, сказал он.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот вырос на 21%», — заявил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Финляндии призвал НАТО к созданию условий для более открытого диалога с Россией, Китаем и другими игроками.

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