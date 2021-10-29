Владикавказ, 29 октября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В Северной Осетии за прошедшие сутки 11 человек скончались от осложнений после COVID-19. По данным регионального оперативного штаба на 29 октября, общее число случаев летального исхода от новой опасной инфекции достигло 1015 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время число носителей коронавируса в РСО-Алании выросло до 25 427, в том числе у ста человек из них заболевание было подтверждено за прошедший день. Помощь врачей в лечении от COVID-19 в ковидных госпиталях получают 1093 пациента, пишет портал «15-й Регион».

Между тем данные федерального оперативного штаба значительно отличаются от показателей местного оперштаба. Так, к 29 октября в Северной Осетии число умерших от COVID-19, по данным федерального штаба, составляет 692 человека, а количество носителей коронавируса в регионе — всего 25 327 человек.