Оренбург, 29 октября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В Оренбургской области с 1 ноября для посещения государственных и муниципальных учреждений культуры станет необходим QR-код, свидетельствующий о вакцинации от коронавирусной инфекции или о перенесенном заболевании. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Галерея QR-кодов

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Вместе с тем в штабе подчеркнули, что в период, который объявлен нерабочим (с 30 октября по 7 ноября), воспользоваться QR-кодом не получится. Это время нужно провести дома с семьей и сделать прививку от коронавирусной инфекции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области значительно вырос спрос на вакцинацию. В региональном минздраве отметили, что при сохранении таких темпов можно ожидать улучшение эпидобстановки и празднования Нового года без жестких ограничений. Пока же создается задел и идет формирование коллективного иммунитета.