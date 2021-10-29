Берлин, , 14:50 — REGNUM Переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном проведет 3 ноября в городе Бон и.о. канцлера Германии Ангела Меркель. Об этом 29 октября сообщила на брифинге представитель правительства ФРГ Мартина Фиц.

Эммануэль Макрон, Ангела Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Канцлер 3 ноября по приглашению французского президента отправится в Бон», — сказала она.

Также представитель правительства ФРГ отметила, что такое приглашение является признаком тесных отношений между Германией и Францией, а также «отражает доверительное и хорошее сотрудничество» Меркель и Макрона.

«В центре внимания будут находиться актуальные международные и европейские темы», — добавила Фиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что и.о. канцлерп Германии Ангела Меркель находится с двухдневным визитом в Греции по приглашению, адресованному ей премьер-министром страны Кирьякосом Мицотакисом во время саммита ЕС — Западные Балканы в Словении.