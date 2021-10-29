Берлин, 29 октября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел ФРГ «приняло к сведению» блокировку информационных ресурсов Deutsche Welle в Белоруссии. Об этом 29 октября заявил журналистам представитель германского министерства Андреа Зассе.

Блокировка

Инфоповод: Мининформации Белоруссии разъясняет блокировку сайтов трёх СМИ

Она сообщила, что и министерство, и представители DW обратились к властям Белоруссии за разъяснениями причин блокировки доступа белорусской аудитории к сайту германской телерадиокомпании. Зассе не смогла однозначно сказать, планирует ли МИД Германии вызывать по этому поводу белорусского посла.

Мининформации и МИД Белоруссии не комментируют очередной скандал. Ранее власти Белоруссии блокировали доступ к российским СМИ и высылали российских журналистов со штампами в российских паспортах. МИД России не желает добиваться свободной деятельности российских СМИ на территории другой части Союзного государства России и Белоруссии.

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