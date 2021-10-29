Рязань, 29 октября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Максимально ограничить социальные контакты в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября и уделить особое внимание необходимости вакцинации, попросил жителей региона губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Kremlin.ru Николай Любимов

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Он обратился к рязанцам 29 октября на своей странице в социальной сети. Глава региона отметил, что ежедневно фиксируется повышение темпов распространения коронавируса, «система здравоохранения работает с перегрузкой, каждая тонна кислорода на учёте». Губернатор разъяснил ограничительные меры, введённые в регионе на период нерабочей недели.

«В Рязанской области мы постарались принять более мягкие ограничительные меры по сравнению с другими регионами, чтобы дать возможность работать малому бизнесу, поддержать предпринимателей. Друзья, я прошу у вас понимания и ответственности. Единственный путь победить инфекцию — вакцинация. Это вопрос выживания каждого из нас. Давайте позаботимся о том, чтобы сохранить свою жизнь, жизнь наших родных и близких», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, власти снизили возраст обязательной самоизоляции, регламентировали работу общепита, мест досуга и спорта.