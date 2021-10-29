Иркутск, 29 октября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В Иркутской области на предстоящие на нерабочие дни создан запас вакцины от коронавируса. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает минздрав региона.

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Отмечается также, что накануне в регион поступило 17,5 тысяч доз препаратов. Таким образом, запас вакцины от COVID-19 составляет 206 тысяч доз.

В профильном ведомстве отметили, что после постановления главного государственного санитарного врача Иркутской области об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, запись на прививки резко возросла.

В связи с этим принято решение об организации дополнительных прививочных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. На 29 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5447 человек, причём 26 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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