Чита, 29 октября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 29 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 76 524, причём 345 из из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 65 248 пациентов (+223 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1591 человек (+7 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 165 находятся в тяжёлом состоянии, 64 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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