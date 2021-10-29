Хельсинки, 29 октября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Заместитель государственного прокурора Финляндии предъявил обвинения троим журналистам газеты Helsingin Sanomat, которые ранее опубликовали материалы о секретном разведывательном центре Оборонительных сил. Как указывает изданиеyle.fi, они предстанут перед судом по обвинению в раскрытии тайны, связанной с нацбезопасностью.

Аксессуары журналиста

Уголовное дело против журналистов газеты было возбуждено в 2017 году после того, как был опубликован материал о секретном разведывательном центре финской армии. В статье были использованы секретные документы Оборонительных сил за 2004 и 2010 годы.

Генеральный штаб вооружённых сил Финляндии увидел в этом раскрытие конфиденциальных данных, ставящее под угрозу внешнюю безопасность Финляндии, и обратился в полицию с требованием расследовать действия журналистов. Министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё заявил, что материалы переданы незаконно, и их публикация может нести урон безопасности страны.

Как заявил тогда президент Финляндии Саули Ниинистё, секретные материалы были переданы газете незаконно. «Разглашение чрезвычайно секретных документов — это риск для нашей безопасности и последствия могут быть серьёзными», — сказал он.

В ответ газета Helsingin Sanomat указала, что граждане имеют право знать о том, что происходит в обществе, и средства массовой информации обязаны об этом рассказывать.

Журналистам грозит наказание в виде лишения свободы. Все они полностью отрицают вину.