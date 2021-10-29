Минск, 29 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. «Эпопея со строительством этого уникального предприятия закончилась. Наверное, это в какой-то степени для нас наука. Но я доволен, что мы закончили эту стройку», — заявил 29 октября Александр Лукашенко при посещении в Гомельской области Добрушской бумажной фабрики «Герой труда», построенной при СССР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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Согласно сообщению президентской пресс-службы, Лукашенко доложили, что по итогам реализации затянутого инвестпроекта мощности Добрушской бумажной фабрики не позволяют переработать всю древесину. Поэтому обсуждается создание производства беленой химико-термомеханической массы на площадке «Могилевхимволокно» (Могилёвская область Белоруссии), которое позволит выпускать полуфабрикат для производства картона в Добруше. По словам зампреда правительства Юрия Назарова, такое предприятие может стоить $200−250 млн и ведутся переговоры с неназванным инвестором.

Добрушская бумажная фабрика является одним из филиалов государственного холдинга «Белорусские обои». Гендиректор холдинга Александр Коляда рассказал об итогах инвестиционного проекта по техническому переоснащению фабрики и организации здесь производства мелованных и немелованных видов картона. По его словам, за январь-сентябрь объем производства продукции в фактических ценах удвоился к аналогичному периоду прошлого года, а рентабельность продаж составила 5,5%. Появление в Белоруссии собственного производства целлюлозы позволило обеспечить потребность в исходном сырье предприятий концерна и иных переработчиков, выпускающих бумагу, картон и упаковку.

Организации госконцерна «Беллесбумпром» по итогам года должны продемонстрировать рост объёма производства продукции превысит свыше $1,3 млрд, а экспорт приблизится к $900 млн (по расчётам белорусских чиновников). Товарный выпуск мебели по концерну увеличился на 43,6%, древесноволокнистых плит — почти на 25%, древесностружечных — на 6%, фанеры — на 3,4%. В целом ассортимент продукции предприятий концерна в настоящее время насчитывает порядка 75 видов товаров, из которых 81% поставляется за границу.

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