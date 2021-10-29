Москва, 24 марта, 2024, 10:28 — ИА Регнум. В Сети появилось новое видео, снятое очевидцем во время атаки террористов на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске. На кадрах посетители концертного зала в спешке пытаются покинуть здание.

Иван Шилов ИА Регнум

На видео, опубликованном в Telegram-канале «112», практически сразу раздаются звуки автоматной очереди. Выстрелы следуют один за другим без перерыва. Также видно, как осыпаются стеклянные двери. Некоторые из очевидцев пытаются укрыться от пуль за колоннами и столиками кафе.

Вскоре террористы оказываются в фойе. Стрельба продолжается. Автор видео поднимается на эскалаторе на второй этаж, ему удаётся спастись от террористов. Сверху он заснял боевиков, которые идут с оружием наперевес по холлу и ведут огонь из автоматов.

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Как сообщало ИА Регнум, несколько вооружённых боевиков ворвались в здание «Крокус Сити Холла» вечером 22 марта перед концертом российской группы «Пикник». Террористы открыли огонь из автоматов по посетителям.

Кроме того, в ТРЦ прогремел взрыв и начался сильный пожар. Концертный зал в результате полностью выгорел. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

По последним данным Главного управлении МЧС по Московской области, в результате теракта пострадали 152 человека, пятеро из них — дети. Погибли 33 человека, в том числе трое детей. В медицинские учреждения госпитализированы 114 человек, из них четверо детей.

Силовики задержали по делу о теракте 11 человек. Из них четверо — непосредственные участники теракта в «Крокусе». Их задержали в Брянской области неподалёку от границы с Украиной. На допросе один из задержанных признался, что стрелял в людей за деньги. В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что террористы имели контакты на украинской стороне.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура. Он назвал произошедшее кровавым и варварским терактом и заявил, что террористов ждёт только возмездие и забвение, будущего у них нет.

Пятнадцатилетний школьник Ислам спас больше сотни людей во время террористической атаки в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Школьник на концерте группы «Пикник» подрабатывал в гардеробе и находился неподалёку от вооружённых боевиков. За смелось и спасение людей председатель Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин представил подростка в награде. Ему вручат медаль мусульман России «За заслуги».