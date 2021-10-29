Таллин, , 13:46 — REGNUM Реформистская партия, партия Isamaa и Социал-демократическая партия подписали в пятницу, 29 октября, коалиционный договор в Тарту. Об этом сообщил портал ERR.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, у второго по значимости и населению города страны, «студенческой столицы» Эстонии появилась новая власть по итогам муниципальных выборов 17 октября 2021 года.

По условиям договора, Реформистская партия получит посты мэра, двух вице-мэров и зампреда горсобрания, Isamaa — посты председателя горсобрания и одного вице-мэра, а Социал-демократическая партия — двух вице-мэров.

По словам вновь вступившего в должность мэра Тарту и главы местного округа реформистов Урмаса Клааса, приоритетом договора является развитие среды для бизнеса и жизни в городе.

В партии Isamaa отметили, что упор будет сделан на переводе всех детских садов и основных школ на эстонский язык преподавания (в городе русскоязычное население составляет не менее 15% от общего числа — прим. ИА REGNUM).

В социал-демократической партии указали на включение в договор двух важных для соцдемов моментов: отказ от повышения платы за детский сад в следующие четыре года и согласование темпов постройки велосипедных дорожек.

По итогам состоявшихся в выборов реформисты получили 19 из 49 мандатов в горсобрании. Партия национал-консерваторов EKRE и партия «Эстония 200» получили по 8 мандатов, Isamaa и соцдемы — по пять, а Центристская партия — четыре.

Реформисты бессменно руководят Тарту с 1990-х годов.