Буэнос-Айрес, , 13:36 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес отправился в Рим, чтобы принять участие в саммите глав государств G20, который начнется 30 октября. Об этом пишет Prensa Latina.

Альберто Фернандес Casarosada.gob.ar

Это первая остановка в маршруте президента Аргентины, который завершится в Глазго, Шотландия.

Президент вылетел из международного аэропорта Эзейза в сопровождении нескольких министров и советников, в том числе министра иностранных дел Сантьяго Кафьеро и главы министерства экономики Мартин Гусман.

Помимо участия в саммите, в Риме Фернандес также проведет ряд двусторонних встреч с такими лидерами, как экс-канцлер Германии Ангела Меркель, председатель Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Испании Педро Санчес и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также он проведет встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, на которой, как ожидается, они обсудят прогресс в достижении соглашения по непогашенному долгу.

Фернандес также примет участие в приветственной встрече с председателем Совета министров Италии Марио Драги и еще одной встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой во Дворце Квиринале.

Затем, 31 октября, аргентинский лидер проведет несколько встреч, в том числе с королевой Нидерландов Максимой, генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебреисусом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо, и в тот же день отправится в Глазго.