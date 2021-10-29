Саранск, 29 октября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались семь человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 703 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 октября выявили 154 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 152 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 31 444 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4364 человека.

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