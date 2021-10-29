Пермь, 29 октября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки выявили 679 заражений коронавирусом, что на девять больше, чем днем ранее, сообщает 29 октября оперштаб по борьбе с COVID-19. Суточный показатель продолжает расти и бить «рекорды».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных с начала пандемии в регионе носителей коронавируса достигло 118 403. Показатель заболеваемости составил 4555,3 на 100 тыс. населения.

Излечился от болезни 100 531 пермяк. На сегодняшний день в больницах лечение проходит 4401 пациент, у которого диагностирован COVID-19. Из них 508 человек пребывают в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 200 пациентов.

Жертвами заболевания стали 5725 пермяков. За последние сутки зафиксировано 30 летальных исходов.

Напомним, ранее губернатора Дмитрий Махонин и министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень заявили кадровом голоде в системе здравоохранения, для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией не хватает врачей.