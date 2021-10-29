Киев, 29 октября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донбассе снова должны начать работать и пандемия COVID-19 не является причиной для того, чтобы их закрывать. Об этом 29 октября заявил спецпредставитель ЕС по правам человека Имон Гилмор в интервью РБК-Украина.

Dpsu.gov.ua Украинский пограничник на КПП

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«Есть и вопросы с КПВВ. Ковид — это не оправдание для их закрытия. Это может быть поводом для ограничения числа тех, кто пересекает КПВВ, но это открытая местность <…> Поэтому я не воспринимаю такой аргумент», — сказал он.

Также Гилмор уточнил, что закрытие КПВВ стало в первую очередь наказанием для людей по обе стороны от линии соприкосновения, которые лишена «права контактировать со своими семьями и получать услуги, которые им нужны, заниматься бизнесом и т.д.».

«Люди, которые там страдают, особенно жители неподконтрольных (Киеву) территорий, должны иметь доступ к другой части страны. Это должно прекратиться, и КПВВ должны быть открыты», — подчеркнул спецпредставитель ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина до сих пор не предоставила российским дипломатам доступа к представителю Луганска в СЦКК Андрею Косяку, захваченному украинскими военными.