Ижевск, , 13:04 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 29 октября провели 1 963 297 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Лабораторные исследования на COVID-19 в Италии Министерство обороны Италии

За минувшие сутки лаборатории республики провели 7277 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 6146 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 29 человек. Накануне был зарегистрирован 21 летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2774 человек.

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