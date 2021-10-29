Ижевск, , 13:02 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 29 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне был зарегистрирован 21 летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

Коронавирус Permkrai.ru

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Скончались 16 женщин в возрасте от 59 лет до 89 лет и 13 мужчин в возрасте от 38 до 93 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2774 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 октября в регионе выявили 398 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 398 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 63 342 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 9257 жителей.

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