Ижевск, 29 октября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 29 октября провели 1 963 297 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Министерство обороны Италии Лабораторные исследования на COVID-19 в Италии

За минувшие сутки лаборатории республики провели 7277 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 6146 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 29 человек. Накануне был зарегистрирован 21 летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2774 человек.

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